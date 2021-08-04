На Урале выявили сговор на торгах по поставкам лекарственных препаратов на десятки миллионов рублей

В Челябинской области УФАС выявило картельный сговор на торгах по поставкам лекарственных препаратов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, дело будет возбуждено в отношении ООО «Рифарм М» (г. Москва), ООО «Фармсклад» (Сосновский район Челябинской области), ООО «Портер» (Московская область) и ООО «А-Фарм» (г. Уфа).

Эти компании участвовали в торгах в рамках реализации национальных проектов на общую сумму свыше 60 млн рублей.

«Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены по итогам проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Фармсклад» совместно с сотрудниками правоохранительных органов, – уточнили в УФАС. – В присутствии понятых и представителя ООО «Фармсклад» осуществлен осмотр помещений и документов проверяемого лица по адресу регистрации.

В результате признаки заключения нескольких антиконкурентных соглашений – картелей усматриваются в действиях следующих хозяйствующих субъектов:

1) ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад» и ООО «Портер»;

2) ООО «Фармсклад» и ООО «Портер»;

3) ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм»;

4) ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».

На то, что сговор был. Указывают следующие факты:

– сотрудники ООО «Рифарм М» осуществляли кадровую работу (подбор персонала, прием и увольнение, перевод сотрудников для данных хозяйствующих субъектов);

– по юридическому адресу найдены печати ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад» и иных лиц;

– в ходе осмотра помещения найдены служебная записка и объяснительная от сотрудников ООО «Рифарм М», свидетельствующая о намеренной подаче заявок от нескольких участников в двух аукционах, общая сумма начальных цен контрактов по которым превышает 60 млн рублей;

– ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм» при участии в торгах в 2019-2021 годах использовали один IP-адрес, который предоставлен индивидуальному предпринимателю, осуществлявшему подбор аукционов для ООО «Рифарм М» и ООО «Портер» в 2019-2021 годах;

– совпадение свойств файлов заявок в части их оформления;

– использование нескольких моделей поведения («карусель», «единственный победитель», «единственный поставщик»);

– в большинстве исследованных торгов заявки подавались от нескольких хозяйствующих субъектов последовательно (друг за другом) в небольшой период времени (до нескольких минут).

Челябинск, Павел Зварзин

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