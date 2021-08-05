В Челябинской области обновлен антирекорд смертности от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 352 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 21 зараженного, все они скончались непосредственно от ковида. Это самый высокий суточный показатель за весь период эпидемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 76 тысяч 706 инфицированных. 3,5 тысячи из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 237).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.08.21

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