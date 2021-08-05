Южноуральцы напоролись на медведя

Южноуральцы в горах напоролись на медведя – испугались все.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 49-летняя жительница Кыштыма и ее 62-летний спутник из Озерска отправились на гору Шабаш, надеясь разыскать обломки упавшего там когда-то самолета.

Но, преодолев половину подъема, увидели медведя. Испугавшись, туристы бросились вверх по склону. Косолапый тоже был шокирован и побежал вниз. Добежав до вершины и отдышавшись, перепуганные южноуральцы позвонили в МЧС и попросили их эвакуировать. Поскольку люди не пострадали и не заблудились, вызов передали в службу охраны национального парка «Таганай».

Инспекторы привезли путешественников в Центральную усадьбу.

«Отправляясь в поход, пара не получила разрешение на посещение особо охраняемой природной территории. Кроме того, они решили выбрать свой маршрут. Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной, – отметил заместитель директора по охране национального парка «Таганай» Павел Юмин. – Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча».

Сейчас на территории национального парка обитает около 25 медведей. За последние несколько лет встреч хозяев тайги с идущими по официальным маршрутам туристами не отмечено. Но медвежьи следы то и дело периодически появляются возле некоторых троп.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.08.21

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