На Урале выявили несколько десятков поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19

В Челябинской области выявили несколько десятков поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, 40 фальшивок было изготовлено в Троицке, их даже зарегистрировали на портале госуслуг.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Кто занимался изготовлением фальшивок, пока не установлено.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 05.08.21

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