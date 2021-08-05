Жители Кизильского района требуют, чтобы Текслер разобрался с районной властью

Жители Кизильского района потребовали разобраться с главой района Александром Селезневым, из-за которого «в бюджете образовалась дыра размером 1 млн 82 тыс рублей». Соответствующее обращение к губернатору Алексею Текслеру размещено в паблике «А.Л. Текслер, помоги!»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кизильцев возмутило, что из бюджета района пришлось возмещать ущерб индивидуальному предпринимателю, причиненный действиями главы.

Ничего себе, какими суммами расплачивается бюджет за безобразное правление главы. Селезнев не дал предпринимателю заниматься разведением рыбы, взял и слил водоем, а теперь из-за этих противоправных действий в бюджете образовалась дыра размером 1 млн 82 тыс рублей. По рамкам дотационного района – огромная сумма, – пишут кизильцы. – Но самое интересное в другом: регрессный иск к Селезневу никто не подает – видите ли, он не виновен. А кто же тогда помешал предпринимателю, кто этот неизвестный, за действия которого районная казна заплатила больше миллиона рублей? Хорошо глава устроился: что бы ни делал, ему ничего не будет. Разве районный бюджет его собственный, что ему позволено так расходовать деньги налогоплательщиков? Кто даст на это ответ?»

Авторы обращения спрашивают у губернатора, согласен ли с тем, что действия главы Кизильского района не нанесли ущерб бюджету и что на такие действия главы можно выделять деньги из районной казны.

«Ответьте нам, налогоплательщикам, которые наполняют бюджет района, мы хотим знать, что за такие привилегии главе, что бы ни делал, все сходит с рук. Деньги бюджета – это деньги народа. Требуем справедливого решения», – пишут кизильцы.

Отметим, что одновременно с этим обращением в паблике было размещено другое сообщение из Кизильского района:

«Даже не знаем к кому обратиться, куда написать, чтобы обратили внимание на кизильскую медицину. Врачей не хватает, ФАПы без фельдшеров, лекарства льготникам с задержкой выдают, да и частенько не то, что назначают. Берите, что даем, а если астматику такое не помогает, все равно бери и молчи. К гинекологу вообще не попасть, один на районную больницу. 10 талонов на день и хватит. Попадешь к врачу, не попадёшь, начальству до этого нет никакого дела. Люди приезжают по нескольку раз, ругаются, а сделать ничего не могут. Что такое 10 талонов на район (более пятидесяти поселков), это пшик. Начальство больничное только для отчетов работает, где всё хорошо, а люди уже воют от безобразия, которое творится в больнице. Помогите, разберитесь».

Челябинск, Павел Зварзин

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