В Челябинской области утвердили размер компенсации за сгоревшие во время лесных пожаров дома

В Челябинской области утвердили размер компенсации за сгоревшее во время июльских лесных пожаров жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале июля в поселках Джабык и Запасное Карталинского района сгорели 72 здания: 46 жилых домов и 26 дач.

Южноуральцы, утратившие единственное жилье, смогут выбрать: построить новый дом или купить уже готовый.

«Если они решат строиться, то за счет единовременной социальной выплаты для них будут возведены новые дома большей площади, – сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина. – Если было меньше 60 квадратных метров, то – 60, если меньше 80 «квадратов», то – 80, если меньше 100 квадратных метров, то – 100. По нашим данным, таких собственников 30 человек».

Если люди решат купить готовый дом, им будет выплачена компенсация в размере 34 тыс 690 рублей за 1 квадратный метр. Средства будут зачисляться на счет продавца после регистрации сделки в Росреестре.

Челябинск, Павел Зварзин

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