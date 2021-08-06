Челябинские чиновники предлагают жителям разваливающегося барака подождать 10 лет – возможно, тогда их переселят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом №9 по улице Островского был построен в 1951 году. В 2017 году в одной из квартир рухнул потолок. Управляющая компания не стала делать ремонт, просто прикрыв дыру листом ДВП, а вскоре и вовсе отказалась от обслуживания здания. Других желающих управлять разваливающимся бараком не нашлось.

При этом дом долгое время не признавали аварийным. Пришлось обращаться в прокуратуру – только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Правда, жильцам от этого легче не стало: переселение обещают не ранее 2031 года.

Но еще 10 лет дом может не продержаться – он уже находится в критическом состоянии. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Курчатовского района и Госжилинспекции, осмотревшие задние по просьбе регионального отделения ОНФ.

«Сегодня дом представляет собой ободранное здание, давшее крен. Фасад местами лишился кирпичей, часть его выпирает, некоторые стены в квартирах «повело», старые полуразрушенные балконы угрожают жизни и здоровью пешеходов, – рассказали в ОНФ. – Снаружи дом на первой линии улицы Островского представляет собой удручающее зрелище, но самое страшное – внутри.

Глубокие трещины, сгнившие перекрытия, плесень и ужасный запах – всему виной прорыв канализации. Подвал в доме регулярно топит, ведь старые трубы уже непригодны для эксплуатации. «Бассейн» в подвале сокращает срок жизни здания, подмывая фундамент».

Проверяющие пришли к выводу, что указанные повреждения могут угрожать здоровью и жизни людей, поэтому необходимо сократить срок расселения и сноса в целях обеспечения безопасности жителей. По итогам выезда прокуратура примет решение о применении дополнительных мер реагирования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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