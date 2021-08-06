Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 77 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 355 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 77 тысяч 61 инфицированный. 3 тысячи 515 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 252).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.08.21

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