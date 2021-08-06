Отвлекающий маневр: борт правительства РФ кружит над Уфой

Борт правительства России кружит над Уфой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ИЛ-96 специального летного отряда «Россия» в 13:00 по местному времени (11:00 мск) максимално снизился над аэропортом Уфы, приблизился к взлетно-поасдочной полосе, но не приземлился, а, снова набрав высоту, ушел на второй круг и повторил маневр. В это время в Уфе приземлился частный самолет, прибывший из Екатеринбурга: его видно на третьем скриншоте.

Следом по тому же маршруту летит еще один спецборт. В данный момент он находится в районе Казани.

Напомним, сегодня в Челябинской области и Башкортостане ждут Владимира Путина: глава государства намерен осмотреть Карталинский и Нагайбакский районы Челябинской области, наиболее пострадавшие от природных пожаров (предполагается облет на вертолете), проведет совещание по вопросам ликвидации последствий возгораний, встретится с губернатором Алексеем Текслером, а потом отправится в Башкортостан. По информации инсайдеров, главной темой визита президента станет введение экспортных пошлин на металл, грозящее сокращением прибыли металлургическим предприятиям.

Жители Магнитогорска ранее сообщали, что с первых дней августа в городе ударными темпами ремонтируют дорогу в аэропорт, на гостевых маршрутах убирают мусор, меняют вывески и красят дорожные знаки.

В администрации города заявляют, что это обычная работа по содержанию городского хозяйства, просто магнитогорцы раньше ее не замечали.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 06.08.21

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