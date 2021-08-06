Опасное сочетание: в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. Ветер при грозах усилится до 15-20 м/с, при порывах его скорость будет превышать 25 м/с.

7 – 9 августа в южных, восточных и северо-восточных районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Отметим, что высокая пожранная опасность в сочетании с грозами повышает опасность возгораний. Так, за последние два дня в регионе от удара молний вспыхнуло два крупных пожара: 4 августа на озере Увильды загорелся отель «Гости», принадлежащий депутату Заксобрания Челябинской области, совладельцу обувной фабрики «Юничел» и ее директору по развитию Алексею Денисенко. По информации МЧС, «здание является частным индивидуальным домом, по факту используется под гостиничный бизнес. На прилегающей территории находится ресторан». У отеля не оказалось громоотвода. У здания выгорела крыша.

5 августа в Саткинском районе от удара молнии вспыхнул пожар на острове «Дупло орла»: там расположен развлекательный комплекс «Сонькина лагуна». По данным МЧС горела баня.

А 22 июня в поселке Залесье в пригороде Челябинска молния попала в крышу многоквартирного жилого дома.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.08.21

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