Сэкономить не удастся: за год обучения в челябинских вузах придется выложить несколько зарплат

Высшее образование становится все более дорогим. Так, родителям нынешних первокурсников, поступивших по контракту, придется выложить не менее 3 среднемесячных зарплат, чтобы оплатить 1 год их обучения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, в 2021 году список самых «дорогостоящих» специальностей (за год обучения на коммерческой основе) возглавили:

«Дизайн» – 261 тыс 700 руб (ЮУрГУ)

«Музыкально-инструментальное искусство» и «Дирижирование» – 236 тыс 700 руб (ЧГИК)

«Стоматология» – 197 тыс руб (ЮУГМУ).

Кроме того, в ЮУрГУ высокая стоимость обучения (185,5 тыс руб) установлена для таких специальностей, как «Землеустройство и кадастры», «Ракетные комплексы и космонавтика» и «Физическая культура». В 2021 году на данные специальности предусмотрено от 24 до 27 бюджетных мест.

«Следует отметить, что в текущем году в ЮУрГУ обратили внимание на необходимость подготовки специалистов реального сектора экономики: по сравнению с 2020 годом в 4 раза (до 115) увеличилось количество бюджетных мест по специальности «Строительство» и более чем в 2 раза (до 181) – по специальности «Электроэнергетика и электротехника», – отмечают в КСП. – Стоимость обучения на коммерческой основе по данным специальностям составляет 151 тыс 800 руб.

Данная тенденция просматривается и в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носов: количество бюджетных мест по специальности «Горное дело» в 2021 году было увеличено с 95 до 120. Стоимость «платного» обучения по данному направлению в Магнитогорском ВУЗе составляет 163 тыс 800 рублей».

В текущем году выросла стоимость обучения в Южно-Уральском государственном медицинском университете по направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» – до 176 тыс 450 рублей. При этом количество бюджетных мест по данным специальностям также увеличилось в 1,2 раза (337 и 167 мест соответственно).

Южно-Уральский Государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Челябинский государственный университет в 2021 году не изменили стоимость обучения на коммерческой основе по сравнению с 2020 годом. Стоимость обучения в данных ВУЗах составляет:

ЮУрГАУ – от 145 тыс 425 рублей;

ЮУрГГПУ – от 120 тыс 325 рублей;

ЧелГУ – от 120 тыс 400 рублей.

В ЧелГУ дороже всего обойдется обучение по специальности «Наноинженерия» (170 тыс 200 рублей), в ЮУрГГПУ – «Экология и природопользование» (138 тыс 826 рублей).

Стоимость обучения по таким традиционно популярным направлениям, как «Экономика», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» в 2021 году составит:

ЮУрГУ – 131 тыс 500 рублей

ЧелГУ – 120 тыс 400 рублей

Челябинский филиал РАНХиГС – 120 тыс 330 рублей.

«Следует отметить, что обучение по указанным специальностям в ЮУрГУ и ЧелГУ производится практически полностью на коммерческой основе. Кроме того, в указанных вузах в 2021 году наблюдается общее сокращение количества «платных» мест по направлениям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление», – уточняют в КСП.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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