В управлении СК РФ по Челябинской области появился новый руководитель

Коллективу управления СК РФ по Челябинской области представили нового руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущий глава ведомства Денис Чернятьев ушел в отставку 2 года назад – в сентябре 2019 года. С тех пор руководители носили статус исполняющего обязанности.

Сегодня к работе приступил утвержденный глава управления Петр Решетников.

Он родился в 1969 году в Свердловской области, окончил Уральскую юридическую академию. Работал в прокуратуре, возглавлял следственное управление СК по Хабаровскому краю, руководил Уральским следственным управлением на транспорте СКР. В конце июля это подразделение вошло в состав Центрального следственного управления.

Напомним, что в текущем году сменился и глава региональной прокуратуры: в мае на эту должность был назначен Карен Габриелян.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.08.21

Сэкономить не удастся: за год обучения в челябинских вузах придется выложить несколько зарплат. / Опасное сочетание: в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. / Борт правительства РФ приземлился в Магнитогорске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»