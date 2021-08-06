Дело выскопоставленного полицейского, крышевавшего черных риелторов, передано в суд

Дело бывшего заместителя начальника отделения оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, крышевавшего черных риелторов, передали в суд.

Как уже сообщал «Новый День», офицера задержали в середине февраля нынешнего года. По версии следствия, в 2005-2012 годах южноуралец, работавший тогда в ОМВД по Копейске, получил в подарок от «черных риелторов» квартиру за отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в сфере оборота недвижимости. Также, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ) и получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Дело передано в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

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