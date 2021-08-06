ЧП на Тургояке: пострадали несколько человек

На Тургояке пострадали несколько человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в ЦСУ на транспорте СК РФ, инцидент произошел сегодня в 17:45. На катамаране загорелся двигатель.
Ожоги, по одним данным получили женщина и дети 8 и 11 лет, по другим – женщина, 18-летняя девушка и 10-летний ребенок.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. На месте работают следователи и криминалисты.
Миасс, Павел Зварзин
Миасс. Другие новости 06.08.21
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