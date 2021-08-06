Пока еще что-то осталось: полномочия по охране лесов предлагают вернуть на федеральный уровень

Полномочия по охране лесов могут вернуть на федеральный уровень.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня эти функции возложены на региональные власти. Президента РФ Владимира Путина, открывая сегодня в Магнитогорске совещание, посвященное ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, отметил, что «к организации лесного хозяйства есть вопросы».
Министр финансов Антон Силуанов предложил усилить ответственность арендаторов лесов:
«Можно было бы повысить штрафы, в том числе за вред лесному комплексу – чтобы у арендаторов была мотивация предотвращать пожары».
«В целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов», – заявил сегодня на глава МЧС Евгений Зиничев.
Отметим, что в Челябинской области с охраной лесного фонда дела обстоят не лучшим образом: леса вырубаются под любым предлогом. Так, жители Челябинска борются с депутатами и чиновниками, которые, прикрываясь заботой о больных детях, пытаются откусить очередной кусок от памятника природы – Челябинского городского бора.
А сегодня жители областного центра обратились к президенту Путину с просьбой защитить от вырубки лес рядом с Тополиной аллеей и ЖК «Ньютон».
«В нашем городе смога и черного неба леса имеют особую ценность, – говорят они. – Но тысячи деревьев хотят уничтожить ради катков, стадионов и других объектов. Губернатор Алексей Текслер говорит нам об экологических стандартах, о программе «Чистый воздух», ног мы не видим улучшения качества воздуха в Челябинске, зато видим, как уничтожают деревья.
Наш Челябинск окончательно превращают в газовую камеру. Никакие спортивные и социальные объекты не защитят нас и наших детей от смога».
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
Магнитогорск. Другие новости 06.08.21
ЧП на Тургояке: пострадали несколько человек. / Чиновники отказываются обнародовать статистику смертности от коронавируса. / Путин поручил правительству РФ снизить уровень бедности россиян. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube