Северо-запад Челябинска останется без горячей воды

Северо-западная часть Челябинска на полтора суток останется без горячей воды. Об этом сообщили в «УСТЭК-Челябинск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения объяснили необходимостью сделать внеплановый ремонт обнаруженных во время опрессовок повреждений. Горячей воды не будет с 9 часов 10 августа до 22 часов 11 августа.

В списке более 900 домов в Калининском, Курчатовском и Центральном районах, 20 зданий больниц, 38 школ, 76 детских садов и ряд административных зданий.

Отключения запланированы в районе, ограниченном улицами Чайковского, Куйбышева, Салавата Юлаева и Универститетской набережной, а так же в жилых комплексах «Академ Риверсайд», «Парковый», «Парковый-2», «Александровский» и часть ЖК «Ньютон».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.08.21

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