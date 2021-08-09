Выделенные линии для общественного транспорта появятся еще на 7 улицах Челябинска

Комитет дорожного хозяйства заказал разработку проектов организации дорожного движения на 7 улицах Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на основе предложенных схем планируется обустроить выделенные линии для общественного транспорта на

– проспекте Ленина от ул. Энгельса до ул. 40 лет Октября;

– ул. Труда – ул. Энгельса – ул. Северо-Крымская от ул. Братьев Кашириных до пр. Ленина;

– ул. Бр. Кашириных от ул. Чичерина до ул. Северо-Крымская;

– ул. Чичерина от ул. 40-летия Победы до ул. Бр. Кашириных;

– ул. Молодогвардейцев от ул. Профессора Благих до ул. Бр. Кашириных;

– ул. Рождественского – Копейское шоссе от пр. Ленина до ул. Енисейская;

– ул. Худякова от ул. Воровского до ул. Лесопарковая.

Извещение о проведении аукциона было размещено на сайте госзакупок 28 июля текущего года, а уже 6 августа подведены итоги.

Первоначальная стоимость закупки составляла 4,5 млн рублей. В ходе торгов между краснодарским ООО «Региональный кадастровый центр» и санкт-петербургским ООО «Дорнадзор» цена снизилась на 56,05%: краснодарцы предложили 1 млн 977,5 тыс рублей и выиграли конкурс.

ООО «Региональный кадастровый центр» создано в 2017 году, за 4 года получило 20 госконтрактов на сумму около 50 млн рублей. В декабре 2020 года у компании сменился учредитель и генеральный директор – ими стала Оксана Билавчук. Только за последние 1,5 месяца компания получила в Челябинской области 4 госзаказа, заключив в том числе контракты с КУиЗО Челябинска и региональным минимущества.

В рамках нового техзадания проектировщик «обязан выполнить транспортное обследование объекта с целью определения фактического состояния и дислокации ТСОДД, формирования схемы организации дорожного движения действующей на момент проектирования, как основы для последующих проектных решений».

Для этого проектировщику предстоит проанализировать существующую дорожно-транспортную ситуацию, организацию движения пешеходов, а также размещение и состояние существующих технических средств организации дорожного движения (это дорожные зеркала, ограждения, лежачие полицейские и так далее).

Контракт должен быть исполнен к 15 октября текущего года (гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ).

Отметим, что, согласно зарегистрированному в налоговых органах уставу, в сферу деятельности ООО «Региональный кадастровый центр» входит строительство зданий, мостов и тоннелей, отделочные работы, юридическая и кадастровая деятельность, но нет упоминания о строительстве и проектировании дорог.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.08.21

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