На Южном Урале снова будет жарко

В Челябинскую область возвращается жара.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем в южных районах региона температура воздуха поднимется до +30 градусов Цельсия. В Челябинске будет комфортно – не выше +25.
В ближайшие два дня ожидается незначительное похолодание, но даже на севере области дневная температура не будет опускаться ниже +20. А к выходным на всей территории Южного Урала снова прогнозируется 30-градусная жара.
Существенных осадков в течение недели не ожидается, но с воскресенья может установиться дождливая погода.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 09.08.21
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