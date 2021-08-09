На Южном Урале снова будет жарко

В Челябинскую область возвращается жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня днем в южных районах региона температура воздуха поднимется до +30 градусов Цельсия. В Челябинске будет комфортно – не выше +25.

В ближайшие два дня ожидается незначительное похолодание, но даже на севере области дневная температура не будет опускаться ниже +20. А к выходным на всей территории Южного Урала снова прогнозируется 30-градусная жара.

Существенных осадков в течение недели не ожидается, но с воскресенья может установиться дождливая погода.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.08.21

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