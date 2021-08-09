Чиновники объяснили причину смога в регионе. Южноуральцы не поверили

В минэкологии Челябинской области объяснили, откуда пришел ядовитый туман.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии Челябинской области, сегодня, 9 августа, в регионе наблюдается «атмосферное явление – туманы».

«Вчера и сегодня в ряде городов Челябинской области: Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Челябинск, Аргаяш, Кыштым, Касли, Копейск, Коркино и в других населенных пунктах наблюдаются благоприятные условия для образования туманов», – уточнил замминистра экологии региона Виталий Безруков в своем официальном telegram-канале.

Пост, по всей видимости, стал ответом на многочисленные жалобы жителей Челябинска и окрестностей на удушливый смог, появившиеся в социальных сетях вечером минувшего воскресенья. Так, челябинцы и копейчане активно жаловались на острый химический запах и отчетливо присутствовавший в воздухе запах гари.

«В ряде населенных пунктов ощущается запах гари, в частности, в некоторых районах Челябинска, данный запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях и заметен в верхних слоях атмосферы, – пояснил чиновник. – Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного, а также хорошо видны на аэро-космо-снимках».

В ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров, заявили в региональном минэкологии. При этом, по заверениям чиновников, «сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено».

Впрочем, южноуральцы не слишком верят подобным объяснениям представителей областного правительства. Так, одна из челябинок в соцсетях, предвидя именно такой комментарий, заявила: «Сегодня нам расскажут, что пожары Якутии дымом накрыли область. Свердловскую уже накрыло. Но там предоставили снимки с космоса и карту воздушных масс, где явно все видно. До Челябинской области по этим картам дым не добрался. Это на вчерашний вечер. Вчера же воздух в Челябинске и, соответственно в Копейске, с обеда начал стремительно насыщаться ядами».

Челябинск, Виктор Елисеев

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