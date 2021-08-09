Управляющий отделением ПФР по Челябинской области останется в СИЗО

Руководитель отделения ПФР по Челябинской области не смог оспорить меру пресечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, апелляция управляющего местного отделения ПФР Виктора Чернобровина на арест была отклонена.

Напомним, Виктор Чернобровин был арестован 23 июля по подозрению в получении более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Ранее были задержаны замруководителя регионального отделения ПФР Александра Орехова и сотрудника одного из подразделений Рудольфа Зайцева, также вовлеченных в преступную схему. Оба признали свою вину и дали признательные показания.

Сам Чернобровин вину в инкриминируемых ему действиях не признает. В суде он заявил, что о действиях подчиненных не знал.

Сегодня, 9 августа, в ходе заседания апелляционной инстанции адвокаты Чернобровина, апеллируя к неудовлетворительному состоянию здоровья челябинца и отсутствию у него намерения скрываться от следствия, просили заменить ему содержание в СИЗО на меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до 7,5 млн рублей. Однако апелляция была отклонена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.21

Чиновники объяснили причину смога в регионе. Южноуральцы не поверили. / На Южном Урале снова будет жарко. / Выделенные линии для общественного транспорта появятся еще на 7 улицах Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»