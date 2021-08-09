Странная стабильность: число умерших от ковида в Челябинcкой области превысило 2 тысячи 300 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 363 новых случаев коронавируса. Напомним, что губернатор Алексей Текслер 6 августа заявил президенту России Владимиру Путину о стабилизации ковидной ситуации в области. С тех пор суточная выявяляемость стабильно растет на 2 – 3 человека в день.

Зато показатели смертности демонстрируют некоторое постоянство: региональный минздрав третий день сообщает о смерти 17 зараженных, все скончались непосредственно от ковида. Такая стабильность вызывает вопросы, но не является для Челябинска чем-то новым. Так, в октябре прошлого года число умерших зараженных в сутки держалось на одном уровне 6 дней, а в ноябре – 8.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 78 тысяч 142 инфицированных. 3 тысячи 566 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 303).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.08.21

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