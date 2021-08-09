В Челябинске автомобилист раскурочил бордюр молотком

В Челябинске водитель иномарки разбил молотком мешавший ему бордюр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у дома №1461 по улице Танкистов в Тракторозаводском районе областного центра. Видео происшествия горожане разместили в сообществе потребителей Челябинска.

«Мужчина посреди дня отбивает бордюр для того, чтоб проезжать на машине, хотя это не проезжая часть. Заезд есть с другой стороны и предназначен только для проезда машины с товаром для магазина», – прокомментировали ролик челябинцы.

На видео запечатлено, как водитель автомобиля «Шкода» планомерно разбивает большим молотком установленный бордюр.

Впрочем, это не единственный автомобилист, к которому есть претензии у жильцов дома. По словам горожан, напротив места, оказавшегося на видео, поставили забор. Но водители отогнули его край и, также нарушая ПДД, проезжают и там.

Челябинск, Виктор Елисеев

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