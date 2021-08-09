Челябинцев предупредили о росте цен на проезд в трамвае

Власти Южного Урала намерены увеличить пассажиропоток электротранспорта и увеличить стоимость проезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске планируется обновлять по 50 трамвайных остановок в год. Об этом рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров.

Чиновник напомнил, что уже в нынешнем году запланированы покупка 30 полунизкопольных вагонов, ремонт 5 километров рельсов и 27 трамвайных переездов, а также обновление 27 трамвайных остановок.

Остановочные комплексы будут оснащены пандусами и приподнятыми площадками. На части остановок появятся электронные табло, извещающие о прибытии вагонов.

В дальнейшем планируется заменять по 50 остановочных комплексов, таким образом их обновление продолжится в течение 2022-2025 годов.

А вот обособления трамвайных путей власти намерены уже к концу следующего, 2022 года. По словам Александра Егорова, на начальном этапе изолировать от всего остального транспорта трамвайные пути планируется физически, при помощи столбиков, препятствующих выезду на рельсы, а также разметки или знаков. До конца 2021 года физически будут обособлены девять километров, при помощи разметки и знаков – 11 километров, при помощи столбиков – чуть более 1,5 километра. В дальнейшем пути будут полностью обособлены физически.

Таким образом власти хотят сделать движение трамваев независимым от ситуации на дороге, что, по расчетам чиновников, увеличит скорость движение электротранспорта. Так, если сейчас в центре Челябинска трамваи могут передвигаться со скоростью в 8 километров в час, к 2024 году их скорость должна быть не менее 21 километра в час. В целом же задача – выйти на скорость в 30 километров в час.

Как заявил замминистра, власти поставили перед собой цель сделать рельсовый транспорт основным в городе. Для этого в течение ближайших трех-четырех лет должна быть полностью обновлена инфраструктура электротранспорта, а пассажиропоток должен вырасти с 27 до 70 миллионов пассажиров в год.

Сама схема движения будет изменена с учетом строительства метротрама, что может повлечь за собой изменение ряда маршрутов. В подробности вдаваться чиновник не стал, заявив лишь, что метротрамваем будет использоваться вся трамвайная сеть.

При этом ориентироваться при проведении реформы намерены на постоянных пассажиров. Именно поэтому в планах организаторов перевозок – снижение стоимости проездного билета с 1 тысячи 400 до 1 тысячи 200 рублей. Цены же на разовые поездки будут расти, отметил Александр Егоров. Но заверил, что рост не будет превышать темпов инфляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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