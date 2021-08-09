Ювелирную сеть в Челябинске оштрафовали за «ликвидационную» рекламу

Челябинские антимонопольщики оштрафовали Sunlight на 200 тысяч рублей за рекламу о ликвидации магазинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба установила, что сведения о закрытии магазинов не соответствовали действительности.

«В рекламе содержалась следующая информация: «Магазины Sunlight прекращают работу. Отдаем все за бесценок! SUNLIGHT ВНИМАНИЕ! ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ МАГАЗИНЫ в вашем городе отдаем все за бесценок -60% -70% -80%»; «Здравствуйте. Я директор ювелирных магазинов «Санлайт» в [город]. Наши магазины закрываются. На все украшения действуют скидки до 80 %. Приходите в «Санлайт» до [дата]", – уточнили представители надзорного ведомства.

Реклама размещалась в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, YouTube, на интернет-портале, на «Яндекс. Радио», а также направлялась южноуральцам посредством смс-сообщений, телефонных звонков и электронной почты. В ходе рекламной кампании представители сети ювелирных магазинов распространяли информацию о прекращении работы торговых объектов и приуроченных к этому событию скидках в 2020 году.

Однако по запросу антимонопольного ведомства арендодатели торговых комплексов ТРК «Родник», ТРК «Алмаз» и ТК «Кольцо», в которых действовали салоны сети, представили информацию и договоры, сроки действия которых истекают в 2021 и 2022 годах, а также отрицали ведение переговоров о досрочном расторжении договоров.

Челябинское УФАС России признало рекламу ювелирных магазинов противоречащей требованиям рекламного законодательства. «Данная реклама создавала у потенциальных потребителей впечатление об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формировала желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирной продукции», – уточнили в надзорном органе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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