Турецкая «дочка» ММК официально возобновила работу горячего комплекса

Горячий комплекс MMK Metalurji в Искендеруне официально возобновил работу и приступил к плановому выходу на проектную мощность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», генеральный директор ММК Павел Шиляев в ходе плановой поездки в Искендерун (Турция) принял участие в запуске в работу электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке MMK Metalurji (турецкий актив ПАО «ММК»). Одновременно на MMK Metalurji был зафиксирован рекордный месячный объем производства горячеоцинкованного проката, превысивший 86 тысяч тонн.

Как уже сообщалось, в июле 2021 года MMK Metalurji приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке в Искендеруне.

На данный момент на производстве, остановленном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономическими условиями на турецком рынке, полностью завершены горячие испытания технологического оборудования. Электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, предназначенный для производства горячекатаных рулонов, возобновил свою работу и наращивает производство.

По словам директора MMK Metalurji Дениса Квасова, «в ходе визита генерального директора ПАО «ММК» было отмечено еще одно важное событие. На двух агрегатах горячего цинкования на площадках MMK Metalurji в Искендеруне и Стамбуле был зафиксирован очередной рекорд месячного производства горячеоцинкованного проката, так в Искендеруне рекордный уровень составил 45,219 тысячи тонн, а на площадке в Стамбуле – 41,221 тысячи тонн. Совокупно по итогам июля компания произвела 86,440 тысячи тонн готовой продукции премиального класса. Предыдущий рекорд был отмечен в январе текущего года, когда соответствующий объем производства составил 78,613 тысячи тонн горячеоцинкованного проката».

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Возобновление работы нашего электросталеплавильного цеха в Искендеруне и начало его выхода на проектную мощность знаменуют окончание важного этапа в деятельности компании, направленной на восстановление полномасштабного производства на нашем турецком предприятии. За неполный месяц работы горячей части в Искендеруне было произведено 5,8 тысячи тонн проката. Эта продукция уже доказала свое высокое качество и была использована в июльском производстве, которое продемонстрировало рекордный месячный результат в объеме свыше 86 тысяч тонн горячеоцинкованного проката. Это отличный показатель, который вселяет обоснованный оптимизм в перспективы дальнейшего эффективного развития турецкого актива Группы ММК».

В компании отмечают, что запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK Metalurji в Искендеруне предполагает постепенное увеличение объемов производства. Всего в 2021 году планируется произвести 200-260 тысячи тонн горячекатаного проката с выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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