Южноуралец пропал в горах Кавказа

В кавказских горах пропал турист из Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30-летний Константин Ситников приобрел билеты на проход по Кавказскому природному заповеднику в период с 31 июля по 3 августа, 2 августа вышел на маршрут 8А «Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз – Лагерь Холодный», однако в установленный день на связь не вышел, в гостиницу не вернулся.

Родственники южноуральца обратились в Центра управления в кризисных ситуациях, оттуда информацию передали в Южный региональный поисково-спасательный отряд.

«В субботу, 7 августа, спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с вертолетчиками Южного авиационно-спасательного центра вертолетом Ка-32 МЧС произвели визуальный поиск предполагаемого местонахождения туриста, – сообщили в ведомстве. – Четыре группы специалистов МЧС пешим порядком обследовали тропу на вершину горы Сахарная Псеашха (3189м), район Дзитакских озер, склон горы Дзитаку (2818м), горы Перевальная (2634м), район реки Холодная, ледник Холодный (2760 м – 2100м), район горы Мраморная (2892м). Пропавший не обнаружен. С наступлением темноты поиск был приостановлен».

Вчера спасатели обследовали район ледника Холодный, местность вдоль русла реки Холодная, лагерь «Холодный», склон Бзерпи, озеро Большое, озеро Малое, склоны гор Минометная и Сахарная Псеашхо. В 9:40 в районе Бзерпинского карниза была обнаружена палатка с вещами, отец пропавшего подтвердил, что они принадлежат его сыну.



«На данный момент потерявшийся 30-летний турист не обнаружен. Поиски ведутся силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – 21 человек, сотрудниками «Кубань-спас», Южного конно-кинологического центра МЧС России, вертолетчиками Южного авиационно-спасательного центра МЧС России», – уточняют в ЮРПСО.



Челябинск, Павел Зварзин



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