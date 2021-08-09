Челябинец ворвался в отделение банка с ракетницей

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел в первой половине дня 6 августа в Тракторозаводском районе Челябинска.

В 10:45 минут из отдела полиции «Тракторозаводский» наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что в одном из банков на улице Комарова мужчина требует деньги.

К прибывшим на место росгвардейцам обратился сотрудник охраны. Он указал на мужчину, который, по словам охранника, находясь в операционном зале, выхватил предмет, похожий на сигнальную ракетницу, потребовал отдать ему деньги.

Налетчика задержали. Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

На место вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую у подозреваемого оружие, которым тот угрожал сотрудникам банка.

Задержанный передан сотрудникам полиции.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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