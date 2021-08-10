10 августа ожидаются следующие события – Челябинск

10.08.2021, вторник

04:40 Челябинск – Встреча легкоатлета, участника Олимпийских игр в Токио Василия Мизинова (спортивная ходьба) (международный аэропорт «Челябинск»)

05:45 Челябинск – Встреча ватерполисток, участниц Олимпийских игр в Токио Эльвины Каримовой, Марии Берсневой и Евгении Головиной (международный аэропорт «Челябинск»)

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Создание условий для обучения особенных детей в обычных школах региона» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Первый Кубок Губернатора по парусному спорту. Перспективы развития парусного спорта, туризма и досуга на Южном Урале» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Участие Челябинской области во Всероссийском дне поля» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

19:00 Челябинск – Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина организует пешеходную прогулку по историческому Челябинску «Улица Садовая»: история улицы Красной (встреча возле водонапорной башни, между домами №11 и №13 по улице Воровского)

Челябинск. Другие новости 09.08.21

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