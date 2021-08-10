В Челябинске два железнодорожных вагона сошли с рельсов

На станции Челябинск-Главный из-за схода двух вагонов повредили рельсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня, 10 августа, в 5:20 на станции Челябинск-Главный.

По информации пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, сход двух пустых вагонов произошел во время работ по роспуску состава. Один из вагонов опрокинулся, повредив левую нитку железнодорожного полотна. Размер повреждения достигает двух метров.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП идут восстановительные работы. Следователи начали проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.08.21

10 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: инвестор сдулся. / Пенсионная система в РФ «совершенно запутанная и непрозрачная»: эксперт оценил перспективы отмены антисоциальной реформы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»