Челябинцы выберут лучшую российскую короткометражку

В Челябинске на излете недели обоснуется фестиваль уличного кино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, 13 и 14 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино.

По словам организаторов форума, ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек проводится на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями и получает 1 миллион 500 тысяч рублей.

Фестиваль-2021 пройдет на 700 площадках по всей России. В каждом городе зрители будут голосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов. «При помощи организаторов в городах мы замерим уровень света на каждой площадке и к сентябрю определим по-настоящему народного победителя. В крупных городах фестивальные показы будут предваряться лекциями от известных российских кинематографистов», – рассказали в оргкомитете фестиваля. Итоги его подведут в сентябре.

В Челябинске показы пройдут в два дня.

В первый день, 13 августа, на экране зрители смогут увидеть лучшие картины Фестиваля за последние пять лет. Второй день фестиваля, 14 августа – просмотр конкурсной программы этого года и голосование за лучший фильм.

Показы начнутся после 20:00, но сама программа фестиваля начнется раньше. С 18:00 гостей будет встречать DJ – резидент ночных клубов Челябинска. Также челябинцев ждут настольные игры, розыгрыш подарков от партнеров и культурная программа, во время которой специальные гости фестиваля – спикеры и профессиональные киноведы будут говорить о кино со зрителями фестиваля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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