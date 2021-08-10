В Челябинской области растет смертность от коронавируса – новый антирекорд

В Челябинской области за сутки выявлено 365 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 25 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида. Это самый высокий суточный показатель за весь период эпидемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 78 тысяч 507 инфицированных. 3 тысячи 591 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 328).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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