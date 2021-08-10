В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди трудоспособного населения

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом среди трудоспособного населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 9 дней августа в регионе зафиксировано новых случаев заболевания. Наиболее сложная ситуация отмечается в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Копейске – на эти 4 города приходится более 60% заболевших.

В целом по области, на 19% возросла заболеваемость среди южноуральцев 30 -49 лет, на 15% – среди возрастной категории 50 -64 лет.

В других возрастных группах заболеваемость снижается, заявила сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.08.21

В Челябинской области растет смертность от коронавируса – новый антирекорд. / Челябинцы выберут лучшую российскую короткометражку. / В Челябинске два железнодорожных вагона сошли с рельсов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»