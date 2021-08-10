В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди трудоспособного населения

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом среди трудоспособного населения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 9 дней августа в регионе зафиксировано новых случаев заболевания. Наиболее сложная ситуация отмечается в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Копейске – на эти 4 города приходится более 60% заболевших.
В целом по области, на 19% возросла заболеваемость среди южноуральцев 30 -49 лет, на 15% – среди возрастной категории 50 -64 лет.
В других возрастных группах заболеваемость снижается, заявила сегодня первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 10.08.21
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