В Челябинской области озвучили число заболевших ковидом после вакцинации

880 южноуральцев заболели ковидом после вакцинации. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство заболевших заразились после первой аппликации, каждый третий – после второй. «Но до 7 дней (поле прививки)», – уточняет Гехт, объясняя заражение еще не успевшим сформироваться иммунитетом.

«Часть из них госпитализирована, – продолжает первый вице-губернатор, – но их состояние лучше, чем не у привитых даже при большем поражении легких. И у нас нет ни одного вакцинированного в реанимации».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.08.21

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