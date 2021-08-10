На Южный Урал продолжают завозить ковид из-за границы

На Южный Урал продолжают завозить коронавирус из-за границы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение июля из других стран в Челябинскую область приехали 16 тысяч 660 человек, у 189 из них была выявлена инфекция. С начала августа из-за границы вернулись более 3 тысяч 300 южноуральцев, ковид обнаружен у 46.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, новых штаммов коронавируса в область пока не завозили.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.08.21

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