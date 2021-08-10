На дороги Челябинска вышел новый троллейбус

В Челябинске начали испытания нового низкопольного троллейбуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», троллейбус УТТЗ-6241.01 «Горожанин» в кузове автобуса МАЗ 203 доставили в город в ночь на вторник, 10 августа.

В настоящий момент он проходит испытания на дорогах областного центра. Об этом сообщает интернет-сообщество «Челябинский транспорт».

«Неплохая машина, едет тихо, плавно, в ней комфортно находиться», – делятся впечатлениями от встречи с моделью Уфимского трамвайно-троллейбусного завода в других городах южноуральцы.

Впрочем, к новинке горожане пока относятся настороженно. «Как всегда, показуха перед выборами, выборы пройдут – и все затихнет», – пишут некоторые челябинцы. Однако их оппоненты напоминают, что именно к этой модели присматривается компания «Синара», предложившая властям Южного Урала концессию на организацию троллейбусных перевозок в Челябинске.

«Автобусы тестировали, тестировали – и они появились. Трамваи тестировали, тестировали – и они появились. Троллейбусы на моей памяти еще у нас не тестировались, – делятся наблюдениями челябинцы. – Троллейбусы с автономным ходом очень нужны, так как проблема объехать какое-либо препятствие без автономного хода для троллейбуса является серьезной».

Троллейбус «Горожанин» является полностью низкопольным. Вмещает до 105 пассажиров (из них 24-28 размещаются в креслах). Снабжен системой увеличенного автономного хода до 30 километров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.08.21

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