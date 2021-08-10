Годовалый малыш попал в больницу Магнитогорска, хлебнув растворителя

Медики обеспокоены участившимися случаями отравлений среди детей Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 17 июля по 6 августа в Магнитогорске из-за невнимательности взрослых пострадали восемь несовершеннолетних. Все они поступили в отделение реанимации хирургии многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства.

По информации врачей, четыре человека пострадали в результате саостоятельного приема тяжелых лекарственных препаратов (нередко подобные медикаменты подростки принимают для достижения состояния наркотической эйфории). Еще трое попали в медучреждение с алкогольным отравлением.

Особое беспокойство медиков вызывает состояние еще одного пациента. Как пишет «Верстов.Инфо», годовалый ребенок был госпитализирован в отделение реанимации после того, как глотнул растворителя, оставшись без присмотра родителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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