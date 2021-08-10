В Росприроднадзоре назвали причину обмеления озера Большой Кисегач

В Росприроднадзоре рассказали о причинах обмеления курортного озера на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, на минувшей неделе инспекторы ведомства совместно со специалистом Нижне-Обского бассейнового водного управления приняли участие в выездном обследовании озера Большой Кисегач в связи с его обмелением.

В ходе натурного осмотра протоков, соединяющих озера Мисяш – Боляш – Теренкуль ‑ Большой Кисегач и озера Большой Сунукуль ‑ Большой Кисегач, обнаружена насыпная дорога, перекрывающая протоки и приводящая к заболачиванию озера.

По результатам проведенных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение о соблюдении обязательных требований законодательства Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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