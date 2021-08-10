В миндортрансе Южного Урала назначили еще одного замминистра

В Челябинской области назначили нового замминистра дорожного хозяйства и транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, губернатор региона подписал постановление о назначении на должность заместителя главы ведомства Андрея Майсака.

Напомним, ранее первым замминистра дорожного хозяйства и транспорта был назначен Станислав Харченко. Еще одним заместителем стал Александр Егоров.

Андрей Майсак родился в 1984 году. В 2006 году окончил ЧелГУ по специальности «Экономист». С мая 2017 года работает в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в должностях ведущего специалиста-эксперта, начальника службы транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства, начальника отдела планирования дорожной деятельности, с января 2020 года по настоящее время был заместителем начальника управления дорожного хозяйства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.08.21

«Попытка довести Россию до «майдана»: пенсионная реформа как элемент «цветной революции». / В Росприроднадзоре назвали причину обмеления озера Большой Кисегач. / Годовалый малыш попал в больницу Магнитогорска, хлебнув растворителя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»