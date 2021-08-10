Четверых молодых людей, грабивших горожан, задержали в Челябинске

Полицейские задержали четверых челябинцев, нападавших на местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперуполномоченные отдела уголовного розыска ОП «Северо-Западный» совместно с сотрудниками городского управления полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны четверо жителей Челябинска и области в возрасте от 18 до 21 года, среди них две девушки, 2002 и 2003 годов рождения.

Полицейскими установлено, что молодые люди ночью совершили два нападения на горожан во дворах домов по улице 40 лет Победы. Применяя насилие, они отобрали у горожан 34 и 19 лет личные вещи и сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции по месту проживания подозреваемых.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция данных частей статей – лишение свободы на срок до десяти и семи лет соответственно.

В отношении двух 20-летних ранее судимых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ранее не судимые девушки находятся под домашним арестом.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.08.21

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