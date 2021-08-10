В Сатке вынесли приговор матери замерзшей насмерть трехлетней малышки

Мать трехлетней девочки, умершей в холодных сенях, отделалась условным сроком.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла минувшей зимой.

По версии следствия, утром 4 декабря прошлого года в сенях одного из частных домов Сатки обнаружено тело 3-летней девочки с признаками переохлаждения. По версии следствия, мать малышки накануне вечером не убедилась в безопасности ребенка, в то время как девочка вышла в неотапливаемые сени, открыв незапертую дверь. Войти назад в дом ребенок не смог, так как дверь плотно закрылась.

Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Саткинский городской суд приговорил ее к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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