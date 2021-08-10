В правительстве Челябинской области определились с министром общественной безопасности

Светлана Костина избавилась от приставки «и.о.» министра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области подписал постановление о назначении министром общественной безопасности региона Светланы Костиной. До этого чиновница больше года работала в статусе «и.о.» министра.

Светлана Костина родилась в 1966 году в Кусе (Челябинская область). В 1988 году окончила Челябинский политехнический институт (ныне – ЮУрГУ) по специальности «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов». В 1999 году – Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

По окончании ЧП работала в вузе инженером. С 1992 года перешла в Комитет по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий Челябинской области, который в 2004 году был преобразован в министерство по радиационной и экологической безопасности, где проработала до 2010 года.

В 2010 году назначена заместителем руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Челябинской области.

С 2014 по 2016 год – заместитель министра, начальник управления радиационной безопасности министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

В ноябре 2016 года назначена на должность первого заместителя министра общественной безопасности региона. С 20 марта 2019 года – исполняющий обязанности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области. С 21 сентября 2019 года назначена первым заместителем министра общественной безопасности.

С 1 мая 2020 года исполняла обязанности министра общественной безопасности Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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