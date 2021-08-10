В Челябинске потребовали приговорить серийного убийцу бездомных к пожизненному заключению

В Челябинске судят южноуральца, расправившегося с шестью бомжами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении 30-летнего южноуральца, обвиняемого в совершении убийства шести мужчин на территории Миасса в июле 2020 года.

Напомним, все жертвы южноуральца были бездомными. Он знакомился с ними, предлагая выпить. После того, как те лишались способности к сопротивлению, мужчина нападал на них с молотком, нанося десятки ударов в голову.

Серию убийств пресекли сотрудники уголовного розыска, задержавшие преступника.

Выступая в прениях, представитель обвинения отметил исключительную опасность подсудимого для общества, устойчивость и последовательность его преступного поведения. В этой связи прокурор предложил лишить его свободы пожизненно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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