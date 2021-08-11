Аудиторы выяснили, во сколько обойдется платная КТ легких на Южном Урале

Правительственные аудиторы провели анализ стоимости платных КТ-исследований легких в клиниках Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в настоящее время данные услуги оказывают 19 государственных учреждений, а также 9 частных клиник в 7 городах Челябинской области:

В Челябинске провести исследования предлагают 11 государственных и 3 частных организации, в Магнитогорске – 8 учреждений, в Миассе – 2 государственные больницы и частный медцентр, в Златоусте, Копейске, Сатке и Троицке – по 1 клинике.

За одно исследование придется заплатить в среднем от 3,5 до 7,5 тысяч рублей в зависимости от выбора организации и муниципального образования.

Самые низкие цены на КТ-исследование легких предлагают ряд государственных клиник Миасса и Магнитогорска, где стоимость колеблется от 1 тысячи 875 рублей до 2 тысяч 300 рублей за исследование.

В нескольких муниципальных и государственных больницах Челябинска цены также ниже среднерыночных. Однако, по признанию горожан, попасть на платное исследование практически невозможно. Так, в ОКБ №3, где стоимость КТ легких одна из наиболее щадящих, на попытку записаться заявили, что все мощности в настоящее время отданы под исследование пациентов с подозрением на COVID-19. «Мы на карантине», – ответили в медучреждении. В ЧОДКБ – еще одной больнице с недорогим КТ-исследованием – трубку телефона и вовсе не взяли.

Среди «частников» минимальные цены в одной из клиник Магнитогорска, а также в Миассе и Челябинске (также по одному медцентру в каждом городе). Но здесь ценник все-таки чуть выше минимальной среднерыночной стоимости.

Томография органов грудной клетки оказывается в том числе с контрастным усилением. За такое исследование придется заплатить вдвое дороже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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