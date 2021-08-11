В Челябинской области за сутки выявлено 368 новых случаев ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 368 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 19 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 78 тысяч 875 инфицированных. 3 тысячи 610 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 347).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.08.21

Аудиторы выяснили, во сколько обойдется платная КТ легких на Южном Урале. / В Челябинске потребовали приговорить серийного убийцу бездомных к пожизненному заключению. / Попытка экоактивистов вернуть границы Челябинского бора 2011 года окончилась неудачей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»