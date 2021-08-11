Южноуральцы, потерявшие дом из-за природного пожара, жалуются. что им не выплачивают компенсацию

Жители поселка, пострадавшего от природных пожаров в начале июля на юге Челябинской области, заявили, что им отказываются выплатить компенсацию за сгоревшее жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы пожаловались губернатору: «При возникновении пожаров 8.07.21 сгорел дом в поселке Мичуринское Карталинского района. Дом являлся единственным жильем для нашей мамы, писали заявление на финансовую помощь главе администрации района, но в ответ одни отговорки, т. к. Мичуринское сельское поселение не относится к зоне ЧС, как Джабык и Запасное. В администрации даже не знают, что в Мичуринском был пожар, т. к. глава поселения даже не уведомляла об этом».

В администрации Карталинского района заявляют, что в доме никто не жил, а минсоцотношений региона затребовало адрес сгоревшего дома и персональные данные владельца.

Отметим, что это не первая жалоба: владелице другого горевшего дома отказались строить новый дом, заявив, что за столь маленькую жилплощадь положена только компенсация. Но женщина настаивала на новом доме, так как самой стройку ей не осилить. История попала в прессу, после этого женщину внесли с в список на строительство.

Напомним, в начале июля в Карталинском районе бушевал природный пожар. Власти зафиксировали 72 согревших здания в поселках Джабык и Запасное: 46 жилых домов и 26 дач.

Челябинск, Павел Зварзин

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