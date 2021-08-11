В Челябинске вынесли приговор педофилу-рецидивисту

Челябинец отправлен в колонию за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 30-летнего коркинца виновным в покушении на насильственные действия сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Суд установил, что злоумышленник, страдающий расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, имея судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в период с сентября 2019 по февраль 2020 переписывался со своей страницы в социальной сети с девочками 10-14 лет, отправляя им скабрезные сообщения. Таким образом южноуралец удовлетворял свои сексуальные потребности.

Всего жертвами педофила стали семь несовершеннолетних. Последнее преступление он не довел до конца, так как переписку увидели родители девочки и продолжили вести диалог от имени дочери, в ходе которого договорились о встрече с извращенцем. В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий в этот же день он был задержан.

В судебном заседании коркинец вину не признал, полностью отрицал свою причастность к совершенным преступлениям.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения на срок 10 лет.

Также ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного лечения у психиатра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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