В Челябинске второй день подряд железнодорожные вагоны сходят с путей

В Челябинской области выясняются обстоятельства схода одного железнодорожного вагона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, инцидент произошел сегодня, 11 августа, около 8:00 на станции Челябинск-Главный.

«По предварительной информации при роспуске грузового состава 2281 из 63 вагонов на 23 железнодорожном пути парка С станции Челябинск-Главный произошел сход одного вагона, одной колесной парой без опрокидывания, пострадавших нет, на месте происшествия работают следователи», – уточнили в силовом ведомстве.

Причина происшествия устанавливается. Проводятся восстановительные работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, вчера, 10 августа, на этой же станции в ходе работ по роспуску состава с путей сошли два вагона. В результате ЧП были повреждены около 2 метров рельсов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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