На Южный Урал завезли тонну персиков, зараженных опасными для человека паразитами

За неделю в Челябинской области выявлено 10 случаев заражения продукции растительного происхождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, со 2 по 8 августа сотрудники ведомства выявили 59,8 тонны зараженных фруктов.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции, поступающей на территорию Челябинской области, выявлено 9 случаев заражения продукции карантинными вредными объектами.

Так, при проведении контроля в отношении груш, нектаринов и яблок, прибывших из Узбекистана, в 9 партиях общим весом 58,6 тонн была выявлена калифорнийская щитовка.

В отношении зараженных партий принято решение о выпуске продукции в реализацию. Как уточнили в надзорном ведомстве, решение о выпуске принято с учетом того, что карантинные виды щитовок распространяются только с посадочным материалом, выявление их на плодах не несет угрозы окружающему растительному миру и человеку.

Кроме того, при проведении контроля в отношении партии персиков массой 1,2 тонны, ввезенных из Узбекистана, выявлена жизнеспособная муха-горбатка.

Зараженная продукция направлена на фумигацию (обеззараживание) и после проведения повторных лабораторных исследований допущена к реализации.

Напомним, муха-горбатка считается опасным карантинным вредителем. Их личинки развиваются в необычайно широком круге разлагающихся органических субстратов. Заражению подвержены беспозвоночные и позвоночные животные. У людей этот паразит может вызывать паразитарные заболевания (миазы).

Челябинск, Виктор Елисеев

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