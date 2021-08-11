Жители Чебаркуля обвинили врачей местной больницы в смерти родственницы

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера просят вмешаться в ситуацию, сложившуюся в чебаркульской больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники жительницы Чебаркуля, скончавшейся на глазах дочери и сестры, требуют дать оценку действиям врачей местного лечебного учреждения, которых винят в ее смерти. Обращение, адресованное главе Южного Урала, размещено в интернет-сообществе «Текслер, помоги!»

Трагедия произошла 22 июня. Родственники умершей уверены, что произошла она «благодаря некомпетентности, непрофессионализму и абсолютному равнодушию врачей, которые не предприняли никаких действий по оказанию помощи» женщине.

«Мы будем писать и обращаться во все органы власти. И сделаем все возможное, чтобы привлекли к ответственности всех тех, кто за этим стоит. А в первую очередь главного врача», – заявляют чебаркульцы. Губернатора же просят лично взять на контроль расследование по факту смерти пациентки.

По словам родственников умершей, в ночь с 21 на 22 июня у женщины ухудшилось самочувствие: снизилось давление, начались судороги, появились жидкий стул и рвота... На дом к ней вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали горожанку в приемный покой ГБУЗ Чебаркуля.

«При приеме в отделении приемного покоя сотрудникам скорой помощи в устной форме была высказана претензия, с какой целью пациента доставили к ним. Дежурный врач был недоволен. Задал несколько вопросов о ее состоянии и ушел. Далее пришёл другой медицинский работник, также уточнил самочувствие и спросил, болит ли живот... На что сестра ответила о резких болях в животе. И этот врач тоже ушел», – рассказывают родные пациентки.

Утром 22 июня (в 9:30) родственники привезли женщине вещи, встретив достаточно недружелюбный прием со стороны врача реанимационного отделения: медику показалось, что приехали они слишком рано. Врач завил, что после 11 часов планирует перевести пациентку в инфекционную больницу, «хлопнул дверью и ушел». При этом с момента поступления в реанимационное отделение до перевода пациентке сделали только рентген легких. «Даже не сделали УЗИ брюшной полости», – возмущаются южноуральцы.

«До 12:30 мы ждали скорую помощь, чтобы перевезти ее в инфекцию. Несмотря на то, что инфекционное отделение находится на одной территории... Когда подъехала скорая, из реанимации выкатили на каталке сестру, которая стонала от ужасной боли в животе. Она нам сказала, что ни на минуту не уснула от боли», – рассказывает сестра умершей.

По словам больной, в течение ночи ее визуально осматривали хирург и терапевт. Но дальше осмотров дело не пошло. «Сестра жутко мучилась от боли и просила ей помочь, а сотрудники в грубой форме ругались на нее, чтобы она терпела. Что здесь в реанимации всем больно. Ей становилось все хуже и хуже», – продолжает рассказ родственница.

В 12:45 женщину доставили в инфекционное отделение, но врачей не было, и еще почти 40 минут к ней никто не подходил. Родственники, видя, что ее состояние ухудшается, искали врачей, обращались в каждый кабинет, чтобы найти хоть кого-то, кто сможет помочь. Но им только советовали подождать.

В 13:23 к пациентке зашла заведующая инфекционным отделением. Но, увидев в руках сестры горожанки телефон с включенной камерой, пригрозила вызвать полицию и ушла. «После зашла медсестра, поставила капельницу, ввела обезболивающее и препарат для поднятия давления... После заведующая инфекционным отделением сказала, что при таких симптомах не характерны инфекционные заболевания. Что это не ее пациент. Затем пришел хирург, осмотрел вздутый живот и сказал, что это не его пациент. И ушел. Даже нам, не специалистам, было понятно, что у сестры что-то случилось в брюшной полости», – недоумевают родные.

Далее последовало часовое УЗИ и вновь вызов реаниматолога. «Он стал задавать моей сестре вопросы, что болит и как она себя чувствует. При том что о ее состоянии ему было известно при поступлении в реанимацию. На что она ответила: «У меня сильно болит живот, мне плохо, я умираю». Он отошел и сел на подоконник и ничего не сделал, сказал – обратно отправить в реанимацию и ушел... Все остальные врачи периодически заходили в палату, смотрели, как моя сестра умирала на их глазах, не оказав ей помощи», – заканчивает рассказ жительница Чебаркуля.

В 15:10 подъехала скорая для перевозки женщины в реанимацию, но к тому времени у нее открылось кровотечение, пошла пена изо рта, и она умерла...

Отметим, что за полторы недели до гибели женщины в стенах учреждения в схожей ситуации скончалась еще одна пациентка, о чем писала чебаркульская газета «Южноуралец». Как рассказала изданию мать 47-летней пациентки, ее дочь приняли в больницу только после нескольких звонков главному врачу. При этом в приемном покое на глазах изумленных южноуральцев разыгралась безобразная сцена.

«В приемный покой прибывает вторая бригада скорой помощи, – поведала родственница покойной. – Они закатывают на каталке мужчину. Он закрыт простыней, живой, но не двигается. Родных и близких его нет. Наша бригада скорой стоит здесь же. В приемный покой врывается мужчина в хирургическом костюме (это был реаниматолог) и начинает орать на бригаду скорой: «Зачем вы его сюда привезли?» и т. п., оскорблять сотрудников скорой медицинской помощи. От его крика сотрясалась вся больница. Молодой парень, член бригады скорой медицинской помощи, сделал ему замечание, что нельзя так разговаривать с женщинами – там чуть не началась драка. Фельдшер нашего экипажа скорой рыдает в голос. В это время в приемном покое находились сотрудники полиции, которые сопровождали мужчину в алкогольном опьянении. Старший лейтенант полиции в жесткой форме призвал к порядку реаниматолога. Только после этого он успокоился. А все это время в коридоре лежит человек под простынкой на каталке, чуть дальше тихо на каталке моя дочь – молча слушала это все и умирала. За все это время не подошел ни один медработник, чтобы оказать помощь».

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области сообщили, что ведомство проведет комплексную проверку по контролю качества оказания медицинской помощи пациентам из областной больницы города Чебаркуль, подчеркнув, что медицинское учреждение оснащено всем необходимым оборудованием для оказания плановой и экстренной помощи пациентам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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