Почетным гражданином Челябинска предложили сделать депутата, призвавшего не церемониться с критиками мэрии

В мэрии Челябинска предложили присвоить звание почетного гражданина заступившегося за чиновников парламентария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Челябинска решили выдвинуть на присуждение звания почетный гражданин города в 2021 году депутата городской думы Аркадия Шафигулина.

Напомним, по традиции, решение о присуждении почетного звания муниципальный парламент принимает в преддверии Дня города, отмечаемого в Челябинска в сентябре.

Предложения о присуждении в мэрию направляют предприятия, учреждения и общественные организации. Однако непосредственно депутатам выбор, как правило, не предоставляется: городская администрация направляет на рассмотрение парламентариев лишь согласованные кандидатуры.

В нынешнем году чиновники решили остановить свой выбор на депутате городской думы Аркадии Шафигулине, возглавлявшем на протяжении нескольких созывов муниципального парламента фракцию «Единая Россия».

В июле нынешнего года Шафигулину исполнилось 70 лет. В 1993 году он окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В настоящее время он является генеральным директором АО Эксплуатационно-строительная компания «Южуралстройсервис».

Нынешний созыв Челябинской городской Думы является шестым в политической карьере Аркадия Шафигулина. В марте нынешнего года он прославился, призвав не церемониться с критиками городских властей. Тогда один из депутатов Думы обрушился с критикой на выступавшую с годовым отчетом мэра Челябинска Наталью Котову.

Это возмутило многих депутатов-«единороссов». Среди них оказался и Шафигулин. Он упрекнул коллегу в том, что критика не прозвучала в кулуарах, а была вынесена на всеобщее обозрение. «Критиковать нужно, но не так жестко, не так зло, – поучительно произнес парламентарий. – Если вопросы были, почему они не заданы были ни на фракции, ни на комиссии. А именно для пиара использовать городскую думу никому не позволительно». И предложил: «Мы же договорились с коллегами комиссии по этике: прошло 2 минуты – нужно выключить микрофон. Что, нам техника не позволяет это сделать?»

Челябинск, Виктор Елисеев

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